В Новороссийске продолжаются проверки о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Очередное рейдовое мероприятие по выявлению уклоняющихся от постановки на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство, прошло на одной из строительных площадок города Новороссийска, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.