ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Киев снова отправил дроны на Тамбовскую область: горит склад Wildberries, есть пострадавшие – что известно

Киев снова отправил дроны на Тамбовскую область: горит склад Wildberries, есть пострадавшие – что известно

ТАМБОВ, 26 августа, ФедералПресс. Тамбовская область в ночь на 26 августа подверглась массированной атаке украинских беспилотников – силы ПВО и мобильные группы уничтожили 16 вражеских дронов, однако одному из них удалось поразить логистический центр Wildberries, где вспыхнул пожар площадью более 100 тысяч квадратных метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии