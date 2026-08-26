Киев снова отправил дроны на Тамбовскую область: горит склад Wildberries, есть пострадавшие – что известно

ТАМБОВ, 26 августа, ФедералПресс. Тамбовская область в ночь на 26 августа подверглась массированной атаке украинских беспилотников – силы ПВО и мобильные группы уничтожили 16 вражеских дронов, однако одному из них удалось поразить логистический центр Wildberries, где вспыхнул пожар площадью более 100 тысяч квадратных метров.