Киев снова отправил дроны на Тамбовскую область: горит склад Wildberries, есть пострадавшие – что известно

ТАМБОВ, 26 августа, ФедералПресс. Тамбовская область в ночь на 26 августа подверглась массированной атаке украинских беспилотников – силы ПВО и мобильные группы уничтожили 16 вражеских дронов, однако одному из них удалось поразить логистический центр Wildberries, где вспыхнул пожар площадью более 100 тысяч квадратных метров.
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