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Татар-информ

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Объем сельхозпродукции в Татарстане превысил 127 млрд рублей

Объем сельхозпродукции в Татарстане превысил 127 млрд рублей

Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам первого полугодия 2026 года превысил 127 млрд рублей.

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