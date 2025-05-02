Рёнхап: экс-премьер Южной Кореи заявил о выдвижении на выборах президента

Экс-глава правительства Южной Кореи Хан Док Су Хан Док Су, занимающий пост временно исполняющего обязанности президента до 2 мая, намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах, запланированных на 3 июня.
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