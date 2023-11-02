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Ровно семь дней. Проект "Народный знак качества" выходит на финишную прямую

Ровно семь дней. Проект "Народный знак качества" выходит на финишную прямую

Сегодня мы подводим закрываем итоги – голосование переходит в скрытый режим До конца голосования в проекте "Народный знак качества", в котором мы выбираем самые любимые компании во всех сферах – будь то медцентр, образовательное учреждение, кафе или автосервис, – осталась ровно неделя.

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