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Киев перешел к террору против мирных из-за своего «неминуемого поражения» – Песков

Киев перешел к террору против мирных из-за своего «неминуемого поражения» – Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев, из-за отсутствия возможности препятствовать своему «неминуемому поражению», перешел к террористическим действиям в отношении мирных жителей и секторов экономики.

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