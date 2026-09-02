Прокуратура обещала результаты экспертизы пожара в приюте в сентябре

В Тверской области 13 июня произошёл пожар в приюте для собак "Шанс на жизнь", в результате которого погибло 19 собак.
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