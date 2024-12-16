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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет курское «Динамо», «Самара» встретится с МБА и другие матчи

«Надежда» в Оренбурге примет курское «Динамо», «Самара» дома встретится со столичной МБА. Чемпионат России Женщины Премьер-лига  Динамо Москва – Нефтяник 16 декабря.

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