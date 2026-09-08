В брак с 5 лет. Это нормально. Дети мигрантов в школах учат всех своим законам

Светлана Степанова Они идут в первый класс с гражданством России, но без единого слова по-русски. Их родители считают, что школа обязана научить всему с нуля, а любые требования закона воспринимают в штыки.
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Уже давал ссылку https://ura.news/news/1052812486?ysclid=mtr4nxki3f139094204«Нет буллинга и травли»: как встретила 1 сентября самая многонациональная школа ЕкатеринбургаURA.RU