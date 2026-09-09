Экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат установил мировой рекорд

Сборная Кюрасао смогла вполне достойно дебютировать на ЧМ-2026. Команда Дика Адвоката хоть и заняла последнее 4-е место в группе, но сумела забить свой первый гол в финальной стадии мундиалей (в ворота сборной Германии!) и взять первое очко, сыграв вничью с Эквадором.