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Спорт Уик-Энд

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Экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат установил мировой рекорд

Экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат установил мировой рекорд

Сборная Кюрасао смогла вполне достойно дебютировать на ЧМ-2026. Команда Дика Адвоката хоть и заняла последнее 4-е место в группе, но сумела забить свой первый гол в финальной стадии мундиалей (в ворота сборной Германии!) и взять первое очко, сыграв вничью с Эквадором.

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