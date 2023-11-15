Бастрыкин взял на контроль скандал с зарплатами в скорой помощи Верх-Тулы

За ситуацией в Новосибирской районе продолжают следить жители региона. Сотрудники СМП Верх-Тулинской врачебной амбулатории пожаловались на снижение заработных плат на 30% и обратились за помощью к главе СК России Бастрыкину.
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