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Царьград

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Австралию пускают, а Казахстан нет: «Евровидение» отказало республике в участии в конкурсе

Австралию пускают, а Казахстан нет: «Евровидение» отказало республике в участии в конкурсе

Европейский вещательный союз (EBU) решил отклонить заявку государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар» на участие республики в музыкальном конкурсе «Евровидение».

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