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ЧЕ-2022. Девушки (U18). Германия против Сербии, Испания встретится со Словенией и другие матчи

В первый игровой день Германия сойдется с Сербией, Испания встретится со Словенией. Чемпионат Европы Девушки (U18) Матозиньюш, Португалия Групповой этап Группа A Латвия – Турция 3 августа.

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