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Царьград

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В Харькове прогремела серия мощных взрывов 25 декабря

В Харькове прогремела серия мощных взрывов 25 декабря

В Харькове прогремели не менее семи мощных взрывов утром 25 декабря, в городе наблюдается зарево, сообщило украинское издание «Страна».

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