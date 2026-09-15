Трамп — Зеленскому: «Я всё могу простить, но только не это!» Энергетический шантаж Киева довел президента США до жесткого ультиматума Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) (Фото: AP/TASS) Попытки Украины бить по российским НПЗ ударили бумерангом по ее собственным союзникам.
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