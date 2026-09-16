В Краснодаре сдвинули каникулы из-за выборов и безопасности

В образовательных учреждениях Краснодара пересмотрят календарный график занятий. Причины — предстоящие выборы и необходимость усиления антитеррористической защищённости.
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