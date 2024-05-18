«Здесь душа хочет петь, писать, читать»: петербуржцы поделились впечатлениями о Книжном салоне

Гости отмечают многообразие выбора и душевную атмосферу Во второй день XIX Санкт-Петербургского международного книжного салона «Петербургский дневник» пообщался с посетителями и узнал о впечатлениях от мероприятия.
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