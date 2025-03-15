Власти встали на сторону диаспоры: Кульбит может обернуться бунтом

Губернатор недавно встречался с Президентом. Деятельность его одобрена, дано добро идти на выборы на следующий срок. Так что всё в руках самих граждан.

Иван Еськов

Все времена крепости брал ишак с грузом золота, купили местных чиновников с потрохами. Местным только требовать отставки этих недородетелей за нужды местного населения! Всем миром выходить и требовать отставки! И обращаться за поддержкой вплоть до президента!