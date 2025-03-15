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Царьград

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Власти встали на сторону диаспоры: Кульбит может обернуться бунтом

Власти встали на сторону диаспоры: Кульбит может обернуться бунтом

Власти встали на сторону диаспоры - кульбит может обернуться бунтом. В Пермском крае протестуют против засилья мигрантов.

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Комментарии
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кромчанин
Губернатор недавно встречался с Президентом. Деятельность его одобрена, дано добро идти на выборы на следующий срок. Так что всё в руках самих граждан.
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14 час.
Иван Еськов
Все времена крепости брал ишак с грузом золота, купили местных чиновников с потрохами. Местным только требовать отставки этих недородетелей за нужды местного населения! Всем миром выходить и требовать отставки! И обращаться за поддержкой вплоть до президента!
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8 час.
Вадим Кузнецов
Это получалось, когда крепость обороняли ослы.
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6 час.
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