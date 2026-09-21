Как Хрущёв едва не отдал Курилы: переговоры 1956 года и статья 9 декларации

После войны СССР и Япония так и не заключили мир. Сан-Францисский договор 1951 года Москва не подписала — ей не понравилось, что Курилы, от которых Япония отказывалась, не были прямо переданы Советскому Союзу.
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