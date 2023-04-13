Слово и дело

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Снятый в космосе российский фильм «Вызов» покажут в Африке, на Балканах и Ближнем Востоке

Снятый в космосе российский фильм «Вызов» покажут в Африке, на Балканах и Ближнем Востоке

Драма «Вызов» – первый снятый в космосе художественный фильм – выйдет на больших экранах в 20 странах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

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