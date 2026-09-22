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Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях

Единство всех поколений: в детских садах стартовали проекты о традиционных ценностях

Министерство просвещения РФ запустило в детских садах новый проект "Орлята-дошколята", нацеленный на приобщение к традиционным ценностям.

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