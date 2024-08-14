"Зенит" одерживает третью крупную победу подряд в РПЛ благодаря хет-трику Глушенкова

Футболист Максим Глушенков продолжает удивлять результатами в составе "Зенита". В последнем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" он оформил хет-трик, приведя свою команду к крупной победе со счетом 5:0.
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