Барнаульским магазинам сделали замечания за плохую очистку своих территорий от наледи

Сотрудники комитета по потребительскому рынку проконтролируют устранение замечаний В Барнауле сотрудники комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда ежедневно проводят рейдов по контролю за очисткой территорий предприятий от снега и наледи, а также кровель зданий.
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