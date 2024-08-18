«Неуязвимое и быстрое животное». Кадыров показал Cybertruck от Маска и заявил о планах отправить его в зону СВО

Кадыров заявил, что отправит полученный от Маска Cybertruck в зону СВО Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска электромобиль Cybertruck компании Tesla.
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