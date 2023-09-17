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ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЙДЕНЫ АРСЕНАЛЫ ОРУЖИЯ МИГРАНТОВ

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЙДЕНЫ АРСЕНАЛЫ ОРУЖИЯ МИГРАНТОВ

РОССИЮ ХОТЯТ ВЗОРВАТЬ ИЗНУТРИ: В начале сентября стали поступать новости, к которым трудно относиться спокойно.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Здесь только одно решение: Всех мигрантов в регионе, где найдены схроны с оружием, грузить вместе с семьями в «телячьи» вагоны и вон из страны без права хоть когда либо вернуться. Всех без исключения. Всех кто стоит в руководстве национальных диаспор в регионе осудить на пожизненное и на отсидку за полярный круг. Та же участь должна постигнуть чиновников, олигархов и даже мелких бизнесменов, участвовавших в завозе этих боевиков в страну. Всех из мигрантов и диаспор, кто хотя-бы рыпнется -  физически уничтожать без всякого сожаления. Хотели войны — они её получили.
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59 мин.
Аким Воземчук
Какая херня.Макароны и схроны в газели.
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22 мин.

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