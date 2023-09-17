ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЙДЕНЫ АРСЕНАЛЫ ОРУЖИЯ МИГРАНТОВ

Борис Леонтьев

Здесь только одно решение: Всех мигрантов в регионе, где найдены схроны с оружием, грузить вместе с семьями в «телячьи» вагоны и вон из страны без права хоть когда либо вернуться. Всех без исключения. Всех кто стоит в руководстве национальных диаспор в регионе осудить на пожизненное и на отсидку за полярный круг. Та же участь должна постигнуть чиновников, олигархов и даже мелких бизнесменов, участвовавших в завозе этих боевиков в страну. Всех из мигрантов и диаспор, кто хотя-бы рыпнется - физически уничтожать без всякого сожаления. Хотели войны — они её получили.