Крупнейшие производители кормов для кошек и собак пообещали снизить цены

Крупнейшие производители кормов для домашних животных после того, как их деятельностью заинтересовалась антимонопольная служба, выразили готовность взять на себя добровольные обязательства по снижению цен, сообщила ФАС.
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