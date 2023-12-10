Под пристальным присмотром мамы-львицы

Кения. Заповедник Масаи-Мара. Две гордые львицы вывели на прогулку своих детенышей. Под пристальным взглядом взрослых львята с удовольствием разминают свои маленькие лапки, периодически пытаясь проехаться «зайцем» на спине у мамы.