Сенатор Пушков раскрыл, что значит ухудшение состояния Байдена для выборов США

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на предстоящих президентских выборах в США американцам, возможно, придется выбирать между осужденным и недееспособным кандидатом.
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