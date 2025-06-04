Лула да Силва: надо как можно скорее найти решение для конфликта на Украине

За несколько дней до начала намеченного на 5 июня государственного визита во Францию ярый защитник мира, президент Бразилии, в эксклюзивном интервью газете Le Monde возвращается к вопросу о насущной необходимости найти решение для конфликтов в секторе Газа и на Украине, а также упоминает о противоречиях между практикой добычи нефти в Амазонии и защитой окружающей среды.
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