Страна и люди
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Страна и люди

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Эрнст рассказал, как Джобс навредил человечеству. «Он недалеко от Гитлера»

Эрнст рассказал, как Джобс навредил человечеству. «Он недалеко от Гитлера»

Эрнст заявил, что основатель Apple Стив Джобс стоит в одном ряду с ГитлеромКонстантин ЭрнстЕкатерина Чеснокова/РИА Новости Если бы не смартфоны, особенно iPhone, люди бы больше общались лично, считает Константин Эрнст, сравнивший основателя Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером.

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Комментарии
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АндрейБорков
Константин Эрнст замечательный человек! Цены ему нет и быть не может. Ладно он там этого Стива Джобса с Адольфом Гитлером сравнил, это все мелочи. А вот что К. Эрнст для Родины недавно сделал, так это вообще трудно оценить и расценить! Он на 1-й канал ТВ РФ вызвал небезызвестного чувачка, явного врага России и россиян, мусьё Познера. Многие считают, что К.Эрнст совершил мерзкий поступок, чуть ли не предательство - в период СВО призвал на 1-й Канал ТВ ВРАГА НАРОДА и ИЗМЕННИКА. Но не надо торопиться с выводами! К. Эрнст сделал очень нужное и важное дело, он организовал практически тоже, что и ОГПУ в конце 20-х годов(Операция &quot;Трест&quot;, по выманиванию на территорию СССР врагов и их ликвидацию). Но есть пример более современный. Был такой персонаж Навальный, помните. Зачем его терпели и порой &quot;сквозь пальцы&quot; смотрели на его потуги к ДЕРЬМОКРАТИИ? А он был нужен, что бы вокруг него все ДЕРЬМО, все ИЗМЕННИКИ и ПРЕДАТЕЛИ, все УРОДЫ и ПИДАРАСЫ собирались. Так бы их вычислять и изыскивать пришлось бы, ресурсы на это тратить, а так они почти все на виду были. Когда наши &quot;друзья и партнеры&quot;(ЦРУ, МИ-6) прочухали, что такое Навальный, его замочили. Но природа пустоты не терпит, теперь на место Навального, ныне уже околевшего, пришел еще живой Познер. Задача у него та же - собрать вокруг себя, как истинного ДЕРЬМОКРАТА, всех уродов, пидарасов, изменников и предателей. А кто это все инициировал? Константин Эрнст! Как минимум медаль ему полагается или знак какой. Нужное дело сделал.
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5 час.
Василий Никитин
Вот и я об этом. Он пусть посмотрит на себя и кого берёт под крыло - Познера, первейшего русофоба, затуманивающего мозги молодёжи. Где цензура и где спецслужбы?
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5 час.

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