В Смоленске в дни выборов изменят автобусные маршруты

Для смоленских избирателей организуют дополнительные рейсы городских пассажироперевозок С сегодняшнего дня и по воскресенье включительно, в дни проведения выборов президента страны, в Смоленске изменяи схемы движения и организуют дополнительные автобусные маршруты.
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