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Регионы России

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Мишустин призвал обеспечить границы полномочий ИИ-агентов для бизнеса и государства

Мишустин призвал обеспечить границы полномочий ИИ-агентов для бизнеса и государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости совместного установления границ полномочий и ответственности программных ИИ-агентов со стороны государства и бизнеса.

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