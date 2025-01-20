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Царьград

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  • Амара Карпова
    На Мальдивах НЕ элита🤮💩это все мусора💩НАСТОЯЩАЯ ЭЛИТА❤️воюет💯и в окопах❤️Храни Бог нашу НАСТОЯЩУЮ ЭЛИТУ🙏🙏🙏Пока Россия воюет...
  • Амара Карпова
    🙏🙏🙏Сапёр в зоне СВО ...
  • Игорь Васиков
    Местные спецслужбы видимо особо мышей не ловят, а чиновники на кайфе...Скандал с квартир...

В России предложили внепланово повысить пенсии на 2-3%

В России предложили внепланово повысить пенсии на 2-3%

Средняя пенсия в России приблизилась к сумме в 25 тысяч рублей.Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин, сообщил "Газете.

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