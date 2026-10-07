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Более 400 претендентов и строгий отбор: чем удивила искушенную публику премия VOICE BEAUTY AWARDS

Более 400 претендентов и строгий отбор: чем удивила искушенную публику премия VOICE BEAUTY AWARDS

Москва в очередной раз подтвердила статус модной столицы: в самом сердце мегаполиса развернулось масштабное светское действие - вручение наград в области красоты VOICE BEAUTY AWARDS.

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