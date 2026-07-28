Уничтожение американского БТР M1126 (или его инженерной модификации M1132 ESV) дроноводами РФ в районе Славянска.
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Уничтожение американского БТР M1126 (или его инженерной модификации M1132 ESV) дроноводами РФ в районе Славянска.
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