Соевая французская тележка всё ещё недовольна страшным Маню. Путен, бойсо! https://vk.com/photo-174983636_457328366 Украина может пасть очень быстро, — Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон заявил вчера на закрытом ужине, что «Украина может пасть очень быстро».