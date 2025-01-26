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Кварацхелия оценил свой дебют за «ПСЖ»

Кварацхелия оценил свой дебют за «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от матча 19-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

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