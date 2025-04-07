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Царьград

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Сирены тревоги в Киеве и восьми областях Украины: что происходит?

Сирены тревоги в Киеве и восьми областях Украины: что происходит?

Сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве и ряде областей Украины, включая Черниговскую и Харьковскую, согласно данным Министерства цифровой трансформации.

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