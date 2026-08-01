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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов – о Джейке Поле: «Говорит слишком много. Он не боец, а парень из ютуба. Когда кто-то не респектует Джастину Гейджи, это не очень хорошо»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов после победы над Арчи Колганом нокаутом в первом раунде высказался о главе MVP Джейке Поле , чья лига объединилась с PFL.

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