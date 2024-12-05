Польские мечталки и Турецкий проект: Великим Тураном и Единой Черкессией

Пшек, Россия Моно страна с 82% русского населения и это не считая новых регионов...второе место занимают татары с 4%...так что страна не многонациональная, а Русская, где при этом хорошо живется остальным народам России. Так было, так будет, а вам место на кладбище....

Одиссей

да были эти проблемы... Были и взрывы в Москве в 77 (кажется) году и укро-национализм, за который где-то в 73м сняли первого секретаря КПУ, да и другие "республики", даже самые дотационные, считали, что именно они кормят "нищую" Россию, презирали нас и на кухнях обсуждали, как бы они хорошо жили в независимости... да и наши беглые диссиденты через разные западные голоса успешно отрабатывали свои тридцать сребреников. Вот только власть была крутая, в демократию и либерализм не игралась... И каждый знал, что открытый призыв, а, паче того, реальные действия, по разделению страны очень быстро закончится пулей в затылок в уютненькой и ОЧЕНЬ тихой комнатке без окон. Ну, а потом пришел Меченый... А потом еще и Похмельцын с его "берите столько независимости, сколько унесете"..