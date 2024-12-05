Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Делом обычного чеченского мальчика" Не  мальчика, а малолетнего  бандита и подонка.  Подонка  подонок защитил.Мерзкая...Некоторые руковод...
  • Александр Пятнистый
    Как инженер-радиотехник Термен- гений. В основе работы "Златоуста" лежит метод высокочастотного навязывания, поэтому ...Лев Термен - созд...
  • Макс
    Помню как при разборе завалов в Спитаке бетон в руках часто крошился в песок! Да и гуманитарку начинали растаскивать ...Землетрясение в А...

Польские мечталки и Турецкий проект: Великим Тураном и Единой Черкессией

Польские мечталки и Турецкий проект: Великим Тураном и Единой Черкессией

Начнем с пшекии. Отобрать и разделить Судя по всему, у пана Дуды есть очень высокопоставленные подельники в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вд
валерий двойнишников
Пшек, Россия Моно страна с 82% русского населения и это не считая новых регионов...второе место занимают татары с 4%...так что страна не многонациональная, а Русская, где при этом хорошо живется остальным народам России. Так было, так будет, а вам место на кладбище....
Ответить
15 час.
Юрий Астахов
В СССР как-то не было таких проблем, и импортные шавки тявкнуть боялись.
Ответить
14 час.
Одиссей
да были эти проблемы...  Были и взрывы в Москве в 77 (кажется) году и укро-национализм, за который где-то в 73м сняли первого секретаря КПУ, да и другие &quot;республики&quot;, даже самые дотационные, считали, что именно они кормят &quot;нищую&quot; Россию, презирали нас и на кухнях обсуждали, как бы они хорошо жили в независимости...   да и наши беглые диссиденты через разные западные голоса успешно отрабатывали свои тридцать сребреников. Вот  только власть была крутая, в демократию и либерализм не игралась... И каждый знал, что открытый призыв, а, паче того, реальные действия, по разделению страны очень быстро закончится пулей в затылок в уютненькой и ОЧЕНЬ тихой комнатке без окон.  Ну, а потом пришел Меченый...  А потом еще и Похмельцын с его &quot;берите столько независимости, сколько унесете&quot;..
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх