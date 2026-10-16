Сотрудники ГАИ с 1 марта 2027 года смогут самостоятельно прекращать действие водительских прав. Такое право у них появится благодаря автоматическому обмену информацией с медицинскими учреждениями о противопоказаниях к управлению транспортными средствами, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РА Автоэксперт назва...
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым