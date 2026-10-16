Сотрудники ГАИ с 1 марта 2027 года смогут самостоятельно прекращать действие водительских прав. Такое право у них появится благодаря автоматическому обмену информацией с медицинскими учреждениями о противопоказаниях к управлению транспортными средствами, пишет ТАСС.