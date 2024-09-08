Топ-менеджер «Росатома» Сахаров не признает вину в получении крупной взятки

Топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении особо крупной взятки, не признает свою вину, однако подтверждает получение денег от бизнесмена за консультирование по исполнению контрактов.
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