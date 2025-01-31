МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Когда свекры игнорируют

Когда свекры игнорируют

Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Когда я познакомилась с моим мужем, всё казалось идеальным.

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Комментарии
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ВераВерная
То, что вы часть жизни их сына, это вы так считаете))) Свёкры, очевидно, другого мнения. Безусловно, такому поведению родителей мужа есть причина. И ваш муж не может её не знать. Значит, была какая-то предистория в отношениях мужа с другими женщинами. Вот вы и распросите его с пристрастием. Из ничего не возникает что-то...
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14 час.
Ирина Штромберг
Серьёзно? И много вы видели ползущих на полусогнутых родителей? Обычно бывает наоборот. А герлу они неспроста игнорируют.
Ответить
14 час.
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