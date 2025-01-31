Когда свекры игнорируют

ВераВерная

То, что вы часть жизни их сына, это вы так считаете))) Свёкры, очевидно, другого мнения. Безусловно, такому поведению родителей мужа есть причина. И ваш муж не может её не знать. Значит, была какая-то предистория в отношениях мужа с другими женщинами. Вот вы и распросите его с пристрастием. Из ничего не возникает что-то...