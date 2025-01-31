Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Когда я познакомилась с моим мужем, всё казалось идеальным.
Когда свекры игнорируют
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
То, что вы часть жизни их сына, это вы так считаете))) Свёкры, очевидно, другого мнения. Безусловно, такому поведению родителей мужа есть причина. И ваш муж не может её не знать. Значит, была какая-то предистория в отношениях мужа с другими женщинами. Вот вы и распросите его с пристрастием. Из ничего не возникает что-то...
Ответить
14 час.
Ирина Штромберг
Серьёзно? И много вы видели ползущих на полусогнутых родителей? Обычно бывает наоборот. А герлу они неспроста игнорируют.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии