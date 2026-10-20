С окончанием высокого сезона музеи-заповедники обновили режим работы. "Царское Село" "С 19 октября до следующей весны вход в Екатерининский парк – свободный", – сообщили в Telegram-канале музея.
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