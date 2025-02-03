Согласован проект жилого комплекса в районе Западное Дегунино

Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса в районе Западное Дегунино. Объем будет разделен на два контрастных блока: «нижний город» — детальный, акцентный и темный стилобат — и «верхний город» — более светлый, визуально легкий, образованный вертикалью трех башен.