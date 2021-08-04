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Россия обгонит Швейцарию по объему экспорта шоколада в 2021 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" ожидает, что по итогам 2021 года Россия обгонит Швейцарию по объему экспорта шоколада в 2021 году.

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