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Иванов, Сердюков, Шойгу, Белоусов: кого история признает лучшим министром обороны современной России

Иванов, Сердюков, Шойгу, Белоусов: кого история признает лучшим министром обороны современной России

БлокнотРУ В эпоху проведения СВО руководство оборонного ведомства играет ключевую роль в жизни страны.

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Комментарии
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Николай
На кого &quot;гарант&quot; пальцем укажет, того халуи и будут прославлять, а тупые бараны  будут блеять то, что скажут халуи. Они же привыкли повторять за зомбоящиком.
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9 мин.
Alexander Kliot
Александр
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6 мин.
AK
Alexander Kliot
Председатель ГКО
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6 мин.
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