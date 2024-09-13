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Американский миллиардер прокомментировал решение об ударах ATACMS по России

Американский миллиардер прокомментировал решение об ударах ATACMS по России

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США идут на риск, готовясь дать Украине разрешение наносить удары по глубоким целям в России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

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