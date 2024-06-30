Fort: подорожание водки в России связано с борьбой с теневым производством

Россиян предупредили о том, что подорожали три крепких напитка: коньяк, водка и бренди. Рост цен на эти напитки объяснил руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслана Брагина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии