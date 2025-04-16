Число иностранных наемников, которых отправляют участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР), сравнялось с числом украинских солдат.
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